В Израиле снова назначены выборы, третий раз за год

В Израиле снова распускают парламент, новые выборы могут быть назначены на 2 марта 2020 года. Об этом сообщает ВВС.

Кнессет проголосовал за законопроект о роспуске парламента за несколько часов до окончания крайнего срока для формирования коалиции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц не смогли разделить власть между собой.

Поскольку ни одна из сторон не смогла создать коалицию, чтобы иметь 61-местное большинство в Кнессете, президент Реувен Ривлин призвал двух политиков создать правительство национального единства.

Но переговоры о разделении власти зашли в тупик из-за спора о том, кто должен занять кресло премьер-министра.

Во вторник, 10 декабря, Нетаньяху и Ганц сообщили, что готовы сформировать правительство. Но уже в среду, когда приближался крайний срок, законодатели от партий "Ликуд" и "Синий и белый" представили законопроект о роспуске Кнессета и новых выборах 2 марта.

Документ в предварительном чтении был принят единогласно 50 голосами.

Пока неизвестно, смогут ли новые выборы вывести Израиль из политического кризиса. По предварительным опросам, партия "Синий и белый" Ганца может получить 37 мест в парламенте, а "Ликуд" Нетаньяху – 33 места.

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