В российском МИДе ответили на претензии Нидерландов по выдаче Цемаха

Запрос Нидерландов о выдаче сепаратиста Владимира Цемаха в рамках расследования катастрофы самолета рейса MH17 не соответствует нормам международного права.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, прокуратура Нидерландов не объявляла Цемаха не в розыск, а также он не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо.

"Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря. Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны", – сказала она.

Захарова считает, что если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Она (статья, – ред.) касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено", – заявила Захарова.

Как ранее сообщал Фокус:

7 сентября его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.

В начале ноября адвокат Цемаха заявил, что его подзащитный все же готов дать показания следователям из Нидерландов.