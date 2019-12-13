Экоактивистка Грета Тунберг временно прекращает свою деятельность

Известная экоактивистка Грета Тунберг заявила о временном прекращении своей деятельност, пишет Интерфакс.

По ее словам, ей нужен отдых после длительных кампаний по защите окружающей среды.

"Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть", – заявила Тунберг журналистам в Турине.

Тунберг приехала в Турин на поезде, где выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего".

"Мы собираемся оказать давление на тех, кто находится у власти, мы собираемся убедиться, что они будут действовать и возьмут ответственность", – заявила Тунберг.

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