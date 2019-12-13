Экоактивистка Грета Тунберг временно прекращает свою деятельность
Известная экоактивистка Грета Тунберг заявила о временном прекращении своей деятельност, пишет Интерфакс.
По ее словам, ей нужен отдых после длительных кампаний по защите окружающей среды.
"Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть", – заявила Тунберг журналистам в Турине.
Тунберг приехала в Турин на поезде, где выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего".
"Мы собираемся оказать давление на тех, кто находится у власти, мы собираемся убедиться, что они будут действовать и возьмут ответственность", – заявила Тунберг.
Как ранее сообщал Фокус:
- Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.
- Также Грета стала альтернативной нобелевской лауреаткой. 16-летнюю шведку отметили за то, что она "вдохновляет и усиливает политическое требование для немедленных действий по защите климата".
- А журнал Time назвал ее "Человеком года". Издание также отметило, что Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.