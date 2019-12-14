Приковали себя цепями. В аэропорту Амстердама задержали 25 экоактивистов

В Амстердаме в торговом центре, который находится в аэропорту “Схипхол”, во время климатических протестов арестовали 25 человек.

Об этом сообщает NOS.

Активисты из Greenpeace и Extinction Rebellion провели акцию протеста.

Десятки активистов отказались покинуть торговый центр. Те, кто не ушел по собственному желанию, были увезены полицейскими.

Около двадцати экоактивистов приковали себя цепями к столбам.

"Несколько сотен людей с Greenpeace и Extinction Rebellion сегодня провели акцию протеста в торговом центре. Днем правоохранители задержали участников акции", – говорится в сообщении.

Экоактивисты считают, что нужно летать меньше, особенно на короткие расстояния, особенно если поезд предлагает хорошую альтернативу.

Как ранее сообщал Фокус:

28 ноября Европарламент объявил глобальную "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию", призвав страны ЕС взять на себя обязательство к 2050 году полностью избавиться от выбросов парниковых газов.

В ООН сообщили, что количество парниковых газов в атмосфере достигло доисторического уровня. Последний раз такое скопление газов было на земле 3-5 миллионов лет назад.