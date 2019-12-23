Посол Мексики в Аргентине уволился из-за мелких магазинных краж

В воскресенье, 22 декабря, посол Мексики в Аргентине Рикардо Валеро подал в отставку, аргументируя свое решение проблемами со здоровьем после очередных обвинений в магазинной краже.

Об этом сообщает Reuters.

"Рикардо Валеро − замечательный человек, он проходит неврологическое лечение, и я желаю ему скорейшего выздоровления", − написал министр иностранных дел Марсело Эбрард в Twitter.

МИД Мексики приняло отставку Валеро 22 декабря.

Отмечается, что на мелких кражах Валеро попадался неоднократно. В частности, 26 октября 2018 года в книжном магазине в Буэнос-Айресе дипломат пытался украсть книгу за 10 долларов. Это была биография Джакомо Казановы писателя Ги Шоссинана-Ногаре. А 10 декабря 2019 года он пытался украсть в магазине Duty free в аэропорту Буэнос-Айреса рубашку.

В итоге Валеро был отозван со своей должности министерством иностранных дел Мексики.

Как ранее сообщал Фокус:

Cобака полицейского департамента Франклина (штат Массачусетс, США) – Бен Франклин была поймана, когда она воровала игрушки, зарезервированные департаментом для благотворительной организации, базирующейся во Франклине.