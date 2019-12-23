Boeing уволил исполнительного директора, чтобы восстановить доверие

В понедельник, 23 декабря, компания Boeing отправила в отставку своего главного исполнительного директора Денниса Мюленбурга. Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент компания борется за то, чтобы вернуть доверие регуляторов, клиентов и общественности после двух масштабных авиакатастроф самолета 737 Max, унесших жизни 346 человек.

Так, в Boeing сообщили, что место Мюленбурга займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун. В заявлении компании также подчеркивается, что совет директоров "решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании, которая движется вперед и работает над урегулированием отношений с проверяющими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами".

"Я твердо верю в будущее Boeing и 737 Max. Большая честь руководить великой компаний и 150 тыс. преданных сотрудников, которые работают над созданием будущего авиации", – заявил Кэлхун.

Авиакатастрофы стали причиной многочисленных расследований, в том числе федерального уголовного расследования о разработке и сертификации самолета, которое ведет Федеральное управление гражданской авиации США.

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