Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Международно признанное правительство Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Ливии официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что его страна отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце.
После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.
Как ранее сообщал Фокус:
- В аэропорту Мисрата (Ливия) ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Красного Креста.
- 3 июля в Ливии был нанесен авиаудар по центре для мигрантов, в результате которого были убиты 40 человек, а еще 80 ранены.
- 4 апреля Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал военным начать наступление на Триполи.