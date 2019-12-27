Российский канал СТС купил права на показ "кварталовского" сериала

На российском канале СТС покажут сериал производства студии "Квартал 95" – "Папик".

Об этом свидетельствует анонс сериала на СТС.

Премьера намечена на 20 января 2020 года.

Права на сериал СТС приобрел у дистрибьютора – шведской компании Eccho Right, которая на международных рынках представляет пакет продуктов студии "Квартал 95".

Ранее эта же шведская компания продала другому российскому каналу – ТНТ – права на показ "Слуги народа".

Правда, канал показал только первые три серии, а потом убрал сериал с эфирной сетки.

Как ранее сообщал Фокус:

В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли – "Слугу народа". Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.