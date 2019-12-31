Коболев считает, что РФ не сможет запустить "Северный поток-2" в 2020 году

Запуск российского газопровода Северный поток-2 в 2020 году вряд ли состоится.

Такие сомнения выразил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, пишет Левый берег.

По его словам, Россия в настоящее время не имеет судна, которое смогло бы достроить газопровод.

"Я ожидаю, что в следующем году ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию не удастся. Мне сложно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Россия сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2"", – сказал Коболев.

В связи с этим он считает, что транзит газа через украинскую ГТС превысит минимально гарантированный контрактом объем в 65 млрд кубов газа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас невозможно назвать новые сроки ввода газопровода "Северного потока-2" в эксплуатацию. Об этом сообщает РБК.

"Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли", – отметил он.

Песков отказался отвечать на вопрос о возможных взысканиях за неустойку в отношении фирмы Allseas.

"Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичны", – подчеркнул Песков.

Тем не менее Песков выразил уверенность, что проект будет завершен.

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