Стало известно, сколько в 2019 году погибло людей в авиакатастрофах

В 2019 году во всех произошедших авиакатастрофах погибло 257 человек.

Такая цифра обнародована в ежегодном отчете "Обзор гражданской авиации 2019" консалтинговой компании To70.

Согласно данным организации, всего за прошлый год на планете произошло 86 авиатрагедий. Тем не менее этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. В 2018 году всего случилось 157 несчастных случаев с самолетами, в них погибли 534 человека.

Таким образом, по оценкам экспертов, в 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа.

Как ранее сообщал Фокус:

2018 год стал худшим по количеству жертв авиакатастроф с 2014 года. Всего за 2018 год услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек.