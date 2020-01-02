Новогодний ливень затопил столицу Индонезии. За сутки выпало 377 миллиметров осадков
В Новый год сильные дожди спровоцировали наводнение в столице Индонезии Джакарте, в результате чего погиб по меньшей мере, 21 человек. Об этом сообщает ВВС.
По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), в некоторых частях Джакарты за сутки выпало 377 мм осадков. Недавние дожди стали самыми интенсивными за последние 24 года.
В агентстве также сообщили, что причиной таких интенсивных дождей стали сразу несколько факторов. Сезон муссонов усилился большим количеством водяного пара в воздухе, влияющим на образование облаков над островом Ява.
Ожидается, что проливные дожди в Джакарте продолжатся до выходных.
Также сообщается, что в Восточной Джакарте было зафиксировано 335 мм, а дальше на восток – в Бекаси выпало 259 мм осадком. По словам метеорологов, количество осадков, превышающее 150 мм, считается экстремальным явлением.
Так, сильный дождь на Новый год стал причиной наводнений в столице и оползней на окраинах.
Возраст жертв составляет от 8 до 82 лет. Многие погибли от переохлаждения, другие утонули или были убиты оползнями. Один из погибших – 16-летний подросток умер от удара током.
На данный момент во многих районах Джакарты, в качестве меры безопасности, отключено электричество, а также закрыты некоторые железнодорожные линии.
Из-за наводнений из Джакарты были эвакуированы около 62 тыс. человек.
Как ранее сообщал Фокус:
В Венеции произошло сильнейшее за последние полвека наводнение. Вода поднялась почти на два метра.
А в Южной Азии из-за наводнений погибли более 100 человек, пострадали 6,7 миллионов. Наводнения и оползни пришли в Индию, Непал, Бангладеш и Пакистан.