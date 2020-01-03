Госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак
Государственный департамент США рекомендует американским гражданам срочно покинуть Ирак "из-за напряженной ситуации в регионе".
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
Американцам советуют по возможности покинуть Ирак на самолете, а если это невозможно – уехать в другие страны наземным транспортом.
Тем же, кто не сможет уехать из страны, рекомендуется не приближаться к зданию посольства и следить за поступающей информацией в СМИ.
Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.
4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.
- Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого в начале января он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали беспорядки в Ираке.