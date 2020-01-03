В Иране назначили преемника убитого Сулеймани

Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани. Объявляя об этом решении, аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что задачи подразделения "останутся неизменными".

Хаменеи назвал Каани выдающимся командующим и выразил уверенность в успехе его работы.

"Передаю командование силами Аль-Кудс бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны", – говорится в указе.

Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого в начале января он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали беспорядки в Ираке.