Иран убедился, что Трамп готов на быстрые и решительные действия, – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана свою готовность к быстрым и решительным действиям по защите американцев. Об этом сообщил глава Госдепа США в интервью FOX News.

По словам Помпео, администрация Трампа продемонстрировала "сдержанность" перед лицом десятков атак Ирана, направленных против интересов США.

"Я думаю, что иранское руководство понимает, что президент Трамп примет меры. Мы ясно дали понять, что ответ будут быстрыми и решительными. Надеюсь, что Иран увидит решимость США и пойдет на деэскалацию ситуации. Если этого не произойдет, президент Трамп и все правительство США готовы ответить соответствующим образом", – заявил Помпео.

Госдепартамент США также сообщил, что ликвидированные "теневой командир" Ирана Касем Сулеймани был ответственным за гибель сотен американских и коалиционных военных и ранения еще тысяч человек.

Помпео подчеркнул, что удар был нанесен ради предотвращения "неизбежной атаки" со стороны сил, управляемых Сулеймани.

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