Иран отказывается соблюдать условия ядерной сделки 2015 года

Иран больше больше не намерен соблюдать условия ядерного соглашения 2015 года.

Об этом пишет BBC News и AP.

Так, Иран отказывается соблюдать запрет на обогащение урана.

Это уже пятый шаг по выходу государства из ядерной сделки и обусловлен он недавним убийством генерала Касема Сулеймани.

Военный советник Верховного лидера Ирана Хоссейн Деган также прямо заявил, что за убийством Сулеймани последует "военный ответ".

По его словам, Иран уже готовит удар по военным объектам США.

В Евросоюзе сегодня заявили о приглашении в Брюссель министра иностранных дел Ирана - это должно помочь "деэскалации напряжения" на Ближнем Востоке.

НАТО, в свою очередь, также собирает специальное заседание из-за обострения политической ситуации.

Заседание Совета НАТО состоится в понедельник, 6 января, около 15:00.

15 июля 2015 года Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и РФ) заключили соглашение: Иран идет на уступки по своей ядерной программе в обмен на пошаговую отмену санкций.

Среди прочего, Иран должен был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а большую часть иранского обогащенного урана должны были вывезти за границу.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.