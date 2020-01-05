Македония и Греция уже получают газ по "Турецкому потоку"

Северная Македония и Греция начали получать газ из РФ по "Турецкому потоку".

Об этом пишет ТАСС.

Указанные страны получают российский газ через точку входа "Странджа-2" в Болгарии.

В Болгарии также рады поставкам газа из РФ. Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что это позволит ее стране сэкономить десятки миллионов евро ежегодно.

Ежегодно Болгария будет получать 2,9 млрд кубометров газа. Болгары говорят, что благодаря "Турецкому потоку" они смогут сэкономить около 35 млн евро.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, уже в этом году из-за начала транспортировки российского газа через "Турецкий поток" Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной 2018 года "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

В середине декабря прошлого года турецкая сторона начала строительство наземной части "Турецкого потока".

В апреле 2019 года Сербия приступила к строительству своего участка "Турецкого потока".