Конгресс США собирается ограничить военные полномочия Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась в своем письме к законодателям-демократам с призывом рассмотреть резолюцию, призванную ограничить полномочия президента США Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана.

"Наш первый долг как членов Конгресса – обеспечить безопасность американского народа. По этой причине мы обеспокоены тем, что администрация предприняла эти действия без консультаций с Конгрессом и без уважения к военным полномочиям Конгресса, предоставленных ему конституцией", – говорится в письме.

Пелоси отметила, что голосование за эту резолюцию состоится на текущей неделе. Ранее аналогичная инициатива была выдвинута со стороны сенатора-демократа Тима Кейна.

"Она подтверждает давно сложившиеся надзорные обязанности Конгресса, приказывая, что, если не будет предпринято никаких дальнейших действий Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", – отметила Пелоси..

Она также вновь напомнила, что считает убийство Сулеймани "провокационным и несоразмерным", и подчеркнула, что такой шаг поставил под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, а также угрожает серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.