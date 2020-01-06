Масштабное ДТП в Словакии: пострадали пять украинцев

На шоссе D1 в Словакии произошла массовая авария, в результате которой столкнулись несколько автомобилей, фургонов и автобус. Пострадали

Об этом сообщает местное издание Hnonline.

На момент аварии в транспортных средствах был 41 человек.

Сообщество "Специальный контроль" в Facebook сообщает, что в ДТП пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев. Двоих пострадавших доставили в клинику с незначительными травмами.

Из-за аварии автомагистраль была закрыта в направлении Попрада. Ситуация на дорогах в некоторых регионах осложняется из-за снегопада.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.