Эстония не собирается ратифицировать договор о границе с РФ
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что страна не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом сообщил спикер в интервью ERR.
По словам Пыллуааса, главы партий составляющих правящую коалицию в Эстонии не намерены давать ход вышеупомянутому документу.
Спикер подчеркнул, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован. Документ не будет рассматриваться даже если его одобрит Госдума России. Закон был внесен в Госдуму в 2015 году, но пока не рассматривался даже в первом чтении.
"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", – сказал Пыллуаас.
Он подчеркнул, что ратификация нового договора приведет к аннулированию положений, подписанных в 1920 году в рамках Тартуского мирного договора. Согласно этому документу, ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.
Также Пыллуаас ранее сообщал, что Россия аннексирована 5% территории Эстонии.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России. Претензии основаны на договоре, подписанном в 1920 году.
- А правительство Эстонии отменило свое решение от 2010 года, согласно которому граждане Украины были освобождены от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. В эстонском правительстве считают, что 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, хотят трудоустроиться в этой стране.