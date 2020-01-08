Президент Эстонии отказалась принимать от РФ вино из Крыма, – СМИ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила не принимать в дар от российского посольства бутылку вина из аннексированного Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонские СМИ.

По данным газеты Eesti Ekspress, посольство России поздравило эстонского лидера с юбилеем, отправив ей к юбилею цветы, шоколад и бутылку крымского вина. Однако президентская канцелярия отправила посылку обратно.

В пресс-службе президента Эстонии эту информацию пока официально не комментировали.

Ранее Кальюлайд заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Свой 50-летий юбилей Кальюлайд отметила 30 декабря 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России. Претензии основаны на договоре, подписанном в 1920 году.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что страна не будет ратифицировать договор о границе с Россией.