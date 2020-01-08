Президент Эстонии отказалась принимать от РФ вино из Крыма, – СМИ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила не принимать в дар от российского посольства бутылку вина из аннексированного Крыма.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонские СМИ.
По данным газеты Eesti Ekspress, посольство России поздравило эстонского лидера с юбилеем, отправив ей к юбилею цветы, шоколад и бутылку крымского вина. Однако президентская канцелярия отправила посылку обратно.
В пресс-службе президента Эстонии эту информацию пока официально не комментировали.
Ранее Кальюлайд заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Свой 50-летий юбилей Кальюлайд отметила 30 декабря 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России. Претензии основаны на договоре, подписанном в 1920 году.
- Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что страна не будет ратифицировать договор о границе с Россией.
- Ранее правительство Эстонии отменило свое решение от 2010 года, согласно которому граждане Украины были освобождены от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. В эстонском правительстве считают, что 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, хотят трудоустроиться в этой стране.