Крушение украинского самолета глубоко огорчает иранцев, – президент Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал крушение украинского самолета Boeing в аэропорту Тегерана.

Об этом он написал в Twitter.

"Трагедия давки людей на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и катастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране, унесшая жизни многих иранцев, в том числе группы студентов, а также людей других национальностей, глубоко огорчает всех иранцев. Пусть они покоятся с миром", – заявил он.

МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания Кабмина сообщил, что сегодня вечером в Иран вылетает самолет с украинскими специалистами для расследования крушения самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.