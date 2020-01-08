США предлагают помощь Украине в связи с авиакатастрофой в Иране, – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Помпео выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой.

"Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины". Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине все возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", – сказано в сообщении Помпео.

МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания Кабмина сообщил, что сегодня вечером в Иран вылетает самолет с украинскими специалистами для расследования крушения самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.