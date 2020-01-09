Перегрелся двигатель. На Западе знают, почему упал украинский Boeing 737, – СМИ

Западные спецслужбы считают, что украинский боинг потерпел крушение у Тегерана не из-за теракта или попадания в него ракеты ЗРК, а по техническим причинам.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Мнение спецслужб якобы не безосновательно и подтверждается доказательствами.

По мнению органов, двигатель боинга (спустя всего несколько минут полета) перегрелся и именно поэтому произошла трагедия. Интересно, что такую версию выдвинули канадцы: это при том, что большая часть погибших – граждане Канады.

Также журналисты уточняют, что схожие взгляды на причины трагедии и у американских и европейской служб.

Агентство напоминает, что современные самолеты могут продолжать полет и при отказе одного из двигателей.

В то же время, на обломках фюзеляжа были видны "следы от шрапнели" – их якобы могли оставить детали двигателя, развалившегося в воздухе. В таком случае, отказать мог не один двигатель, а сразу несколько.

Украинская же сторона изучает четыре основных версии, которые могли привести к крушению украинского боинга. Среди них – поражение самолета ракетой российского ЗРК "Тор".

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.