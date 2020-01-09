Компания Tesla стоит больше, чем вместе взятые General Motors и Ford
Текущая совокупная стоимость акции автопроизводителя Tesla стала больше, чем стоимость акций General Motors и Ford вместе взятых. Об этом сообщило агентство Reuters.
9 января на торгах акции компании Илона Маска подскочили на 5%, в результате ее рыночная капитализация достигла $88,2 млрд. Это на $2,2 млрд больше, чем общая капитализация General Motors и Ford.
При этом по объему выручки от продаж Tesla в разы уступает этим компаниям.
Акции Tesla дорожают благодаря прибыли в третьем квартале 2019 года, увеличению поставок авто и ускоренному запуску производства на новом заводе в Китае.
Компания за 2019 год поставила 367,5 тысяч своих электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель 2018-го.
30 декабря Tesla начала продажу электрокаров Model 3, которые произведены на новом заводе в китайском Шанхае.
Как ранее сообщал Фокус:
- Илон Маск заявил о намерении построить завод вблизи Берлина, который станет первым заводом Tesla в Европе.
- Маск представил первый электрический пикап своей компании – Cybertruck.
- Tesla протестировала новый тип аккумуляторов для электромобилей, которые не выйдут из строя даже после миллионов километров пробега.