В Казахстане назвали основную причину крушения своего самолета

Ключевой причиной падения в конце декабря прошлого года самолета казахстанской авиакомпании Bek Air назвали обледенение. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что сегодня, 10 января, комиссия по расследованию авиакатастрофы обнародовала результаты своей работы.

Как заявил заместить премьер-министра Казахстана Роман Скляр, учитывая различные данные, в том числе "черных ящиков", главной версией авиакатастрофы является версия обледенения воздушного судна.

В ходе брифинга он рассказал, что самолет обрабатывался специальной противообледенительной жидкостью лишь частично. Сотрудники аэропорта обработали только стабилизатор самолета и не обработали крылья. Чиновник также уточнил, что перед вылетом самолет стоял в аэропорту около двух суток.

Как ранее сообщал Фокус: