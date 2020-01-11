После пятидесяти лет правления умер султан Омана

79-летний султан Омана Кабус бен Саид умер 10 января. Об этом со ссылкой на государственные СМИ страны сообщило иранское агентство PressTV.

В Омане объявлен трехдневный национальный траур.

Кабус руководил государством с 1970 года. К власти пришел в результате бескровного переворота с помощью колониальных властей Великобритании. Он стал первым султаном Омана.

Как абсолютный монарх, он был не только главой государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и финансов. Кабинет министров также назначается султаном.

С 2015 года Кабус бен Саид аль-Саид болел раком. Он не имел детей, не назначил преемника султан и при жизни. Он указал желательного наследника в запечатанном письме, чтобы избежать политических последствий.

Правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней. Если они не договорятся, то в дело вступит специальный совет, в который войдут руководители армии, обеих палат парламента и верховного суда. Совет вскроет письмо султана и примет решение.

Как ранее сообщал Фокус: