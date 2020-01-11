Стало известно имя нового правителя Омана

11 января 65-летний Хайтам бен Тарик аль-Саид принес присягу перед парламентом как новый султан Омана. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на две оманские газеты.

Новый султан является двоюродным братом Кабуса бен-Саида, который умер 10 января.

Пока не было официальных подтверждений сообщения, опубликованного газетами "Аль-Ватан" и "Аль-Ройя" в Twitter. Но о случившемся сообщил телеканал "Аль-Джазира" и другие иностранные СМИ.

Хайтам бен Тарик ранее был министром национальной культуры и наследия Омана. В 1979 году закончил Оксфордский университет. У него пока нет детей.

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