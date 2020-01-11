Американские военные остаются в Ираке, – спикер Госдепа США

Спикер Государственного департамента США Морган Ортагус в заявлении для прессы сообщила, что США не будут выводить войска из Ирака, несмотря на то, что парламент этой страны проголосовал за вывод иностранных войск со своей территории.

"Америка – это сила доброй воли на Ближнем востоке. Наше военное присутствие в Ираке состоит в том, чтобы продолжать борьбу с ИГИЛ…Мы остаемся привержены нашим обязательствам защищать американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции", – говорится в заявлении спикера Госдепа.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ранее в телефонном разговоре попросил госсекретаря США Майка Помпео "направить делегацию в Ирак, чтобы создать механизм для реализации решения иракского парламенте по безопасному выводу войск из Ирака".

Морган Ортагус заявила, что любая американская делегация, которую направят в Ирак, не будет обсуждать вопрос о выводе войск. Американские представители на Ближнем Востоке будут отвечать за стратегическое партнерство.

"Однако между правительствами США и Ирака необходимо вести разговор не только о безопасности, но и о нашем финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве. Мы хотим быть другом и партнером суверенного, процветающего и стабильного Ирака", – заявила Ортагус.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск – в т.ч. войск США – со своей территории.