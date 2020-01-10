Ирак просит США составить план вывода войск из страны
2020-01-10 17:02:00
Соответствующая просьба была направлена госсекретарю США Майку Помпео
В пятницу, 10 января, Ирак обратился к США с просьбой составить план по выводу войск. Об этом сообщает NBC News.
Требование завершить многолетние присутствие войск США в Ираке было сделано спустя пять дней после того, как иракский парламент проголосовал соответствующим образом. Голосование прошло на фоне ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
По словам премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, он попросил госсекретаря США Майка Помпео в телефонном разговоре "направить делегацию в Ирак, чтобы создать механизм для реализации решения иракского парламенте по безопасному выводу войск из Ирака".
Премьер подчеркнул, что просьба была направлена, так как "Ирак стремится поддерживать лучшие отношения со своими соседями и друзьями в международном сообществе, а также защищать иностранные представительства и интересы и всех присутствующих на иранской земле".
Официальные лица США пока никак не прокомментировали просьбу иракской стороны.
Абдул-Махди подчеркнул, что американские войска переправляют в страну и эксплуатируют беспилотники без разрешения и вопреки соглашению между двумя странами.
На прошлой неделе США сообщали о намерении отправить на Ближний Восток еще 3 тыс. военных. Присутствия войск США в Ираке началось с момента их вторжения в страну в 2003 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что заранее получил предупреждение от властей Ирана о готовящемся ракетном ударе по базам США и предупредил об этом американскую сторону.