Рухани и Трюдо обсудили по телефону крушение украинского самолета под Тегераном

Президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили в субботу по телефону крушение украинского самолета Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что на фоне трагедии, разговор между лидерами двух стран состоялся даже несмотря на то, что между Канадой и Ираном нет дипломатических отношений с 2012 года.

Канадский премьер отметил, что в расследовании крушения украинского самолета по-прежнему остаются вопросы.

"У Канады и всего мира по-прежнему много вопросов, ответы на которые должны быть получены", – сказал Трюдо на пресс-конференции.

"Канада обязательно должна принимать участие в расследовании. Мы ожидаем тесного сотрудничества со стороны иранских властей", – добавил он.

Агентство IRNA сообщает, что президент Ирана Рухани, в свою очередь, пообещал сотрудничать с канадскими экспертами, а также работать над тем, чтобы ослабить напряженность на Ближнем востоке.

"Продуктивные расследования для установления причин происшествия были выполнены, и дальнейшие расследования проводятся быстро и точно для достижения окончательного результата", – сказал Рухани.

"Иран приветствует любое международное сотрудничество в рамках международных норм, которое сможет пролить свет на детали происшествия", – добавил президент Ирана.

Трюдо также заявил, что канадская сторона приветствует взаимодействие с Ираном для завершения расследования.

"Я также надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем больше сотрудничать по вопросу безопасности в регионе", – подчеркнул канадский премьер.

Он добавил, что признание Ираном своей вины в катастрофе украинского самолета является важным шагом, однако "необходимо предпринять больше шагов, чтобы получить полную ясность, как такая жуткая трагедия могла произойти".

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.