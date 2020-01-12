Президент непризнанной Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов

Президент непризнанной Украиной Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку на фоне массовых протестов.

Об этом сообщает Спутник-Абхазия.

"Я ушел с поста президента Абхазии", – заявил Хаджимба.

К митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат парламента Сергей Шамба и зачитал заявление. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость аплодисментами.

"Довожу до вашего сведения, что я составляю полномочия для сохранения стабильности в стране", – сказано в заявлении.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Абхазии 10 января поздно вечером признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью президентских выборов.

Абхазия – непризнанное государство. Ее независимость признали только пять членов ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Кроме того, она признана "ЛДНР", а также непризнанными Нагорно-Карабахской Республикой и Приднестровьем.

Большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии.

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