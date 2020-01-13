Импичмент Трампа: Пелоси настаивает на привлечении к делу новых свидетелей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая после голосования в нижней палате не стала сразу передавать дело об импичменте в Сенат, заявила, что сенаторы "заплатят высокую цену", если не позволят новым свидетелям дать показания на Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, она не передала дело сразу, чтобы убедить лидера большинства верхней палаты сенатора-республиканца Митчм Макконнелла в необходимости привлечения новых свидетелей.

"Речь идет о справедливом судебном разбирательстве. Они дают присягу, что будет справедливое разбирательство, и мы считаем, что там должны быть свидетели и документы", – заявила Пелоси.

Как пишет издание, Макконнелл не стал прислушиваться к ней, заявив, что в Сенате достаточно голосов, чтобы начать рассмотрение дела без дополнительных свидетелей, включая бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Сам Болтон, заявил, что не против того, чтобы свидетельствовать в Сенате, в случае получения повестки.

Пелоси настаивает, что задержка рассмотрения дела по импичменту в Сенате помогла американским избирателям осознать необходимость "справедливого судебного разбирательства" со свидетельскими показаниями и доказательствами. По ее словам, если Макконнелл и дальше продолжит блокировать такие разбирательства, республиканцы заплатят за это высокую политическую цену.

"Я думаю, что он будет отвечать перед американским народом за это", – сказал Пелоси.

Ожидается, что Сенат, в котором Республиканская партия имеет большинство, оправдывает Трампа по предъявленным ему обвинениям, поскольку ни один республиканец не высказался в поддержку отстранения его от должности президента.

Как ранее сообщил Фокус:

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.