Иран официально признал Пентагон террористами
Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, который включил Пентагон и все его дочерние компании в список "террористических организаций".
Об этом сообщает Tansim.
Законодатели единогласно проголосовали за предложение о назначении американских войск "террористами" в ответ на убийство иранского командующего генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани.
Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле 2018 года закона, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование вооруженных сил США. Теперь "терроистами" являются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.