Сторона конфликта в Ливии, которую поддерживает Россия, отказалась от перемирия
Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул переговоры, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Об сообщил "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ.
ЛНА объявила о том, что она "готова и полна решимости" добиться победы. До того, как ПНС объявило о перемирии на западе страны, ЛНА пыталась захватить столицу страны Триполи.
Напомним, что урегулирование ситуации в Ливии обсуждалось 13 января в Москве на встрече министров обороны и иностранных дел России и Турции с участием Файеза Сарраджа и Халифа Хафтара. Ожидалось, что стороны ливийского конфликта подпишут соглашение о прекращении огня.
2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой. На данный момент столицу Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС, которое было назначено ООН и признано США, Турцией и многими другими странами. Восток – вотчина ЛНА, которую поддерживает Россия. На подконтрольной ЛНА территории заседает Палата представителей.
11 января президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства, – сказал он. – Денег от российского государства эти люди не получают".
Как ранее сообщал Фокус:
- В аэропорту Мисрата (Ливия) ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании "Скайавиатранс" с гуманитарным грузом Красного Креста.
- Южная часть Триполи, столицы Ливии, подверглась ударам с воздуха. В результате погиб 21 человек, еще 27 ранены.
- В городе Бенгази (Ливия) находятся около 300 российских наемников из "ЧВК Вагнера" для помощи Ливийской национальной армии и ее командующему Халифе Хафтару.
- Россия не опровергает своих контактов с Саифой аль-Исламом - сыном погибшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.