Сторона конфликта в Ливии, которую поддерживает Россия, отказалась от перемирия

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул переговоры, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Об сообщил "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ.

ЛНА объявила о том, что она "готова и полна решимости" добиться победы. До того, как ПНС объявило о перемирии на западе страны, ЛНА пыталась захватить столицу страны Триполи.

Напомним, что урегулирование ситуации в Ливии обсуждалось 13 января в Москве на встрече министров обороны и иностранных дел России и Турции с участием Файеза Сарраджа и Халифа Хафтара. Ожидалось, что стороны ливийского конфликта подпишут соглашение о прекращении огня.

2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой. На данный момент столицу Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС, которое было назначено ООН и признано США, Турцией и многими другими странами. Восток – вотчина ЛНА, которую поддерживает Россия. На подконтрольной ЛНА территории заседает Палата представителей.

11 января президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства, – сказал он. – Денег от российского государства эти люди не получают".

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