В Сенате отвергают идею Трампа просто отклонить статьи об импичменте

Республиканцы в Сенате отвергли предложение президента США Дональда Трампа просто отклонить статьи об импичменте, направленные Палатой представителей. Об этом сообщает Associated Press.

"Думаю, что наши члены преимущественно не заинтересованы в ходатайстве о прекращении дела. Они считают, что обе стороны должны быть услышаны", – заявил сенатор Рой Блант, который является частью руководства Республиканской партии.

На данный момент спикер Нэнси Пелоси пока не определила дату голосования в Палате представителей, чтобы передать статьи об импичменте в Сенат. Сенаторы все еще обсуждают правила, по которым будет проходить дальнейшее судебное разбирательство против Трампа.

Трамп же ранее предложил Сенату проголосовать за отклонение обвинений, не предавая законности статьям об импичменте от Палаты представителей, которые он считает "обманом". Предложение было достаточно необычным, но оно было поддержано некоторыми сенаторами-республиканцами, включая лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Одна из ключевых республиканцев в Сенате Сьюзан Коллинз выступила против идеи отклонить обвинения. Сенатор возглавляет усилия среди некоторых республиканцев, чтобы включить в судебный процесс вызов свидетелей.

"Моя позиция заключается в том, что необходимо провести голосование на предмет, следует ли вызывать свидетелей", – заявила Коллинз.

Другой ключевой республиканец в Сенате Митт Ромни заявил, что поддерживает мнение о том, что свидетели должны давать показания. Среди них Ромни видит экс-советника по национальной безопасности в Белом доме Джона Болтона, который был одним из первых, кто поднял тревогу по поводу альтернативной внешней политики Трампа в отношении Украины.

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