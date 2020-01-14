В Сети появилось видео попадания в боинг МАУ двух ракет
Канал Manoto выложил видеоролик с камер наблюдения, в котором, предположительно, показано поражение самолета "МАУ" под Тегераном двумя ракетами.
Судя по видеоролику, по украинскому самолету попадает две ракеты.
На 00:40 видно как попадает первая ракета, спустя примерно 25 секунд попадает вторая.
Член группы расследователей Bellingcat Джанкарло Фиорелла написал в Twitter, что видеоролик верифицируется.
Его смутила дата на видеоролике – 2019.10.17. По его словам, дата может быть неправильной, так как было не верно настроено оборудование.
Manoto – международный канал на персидском языке, который базируется в Лондоне.
Как ранее писал Фокус:
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Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору".
- Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.
- Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.