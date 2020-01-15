Путин: Обеспечить безопасность в мире должны пять ядерных держав

Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, призвал пять стран-основательниц ООН, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), предотвратить глобальные конфликты и обеспечить безопасность на планете.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Подать пример должны основательницы ООН, именно пять лидирующих держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений", – сказал Путин.

Он заявил, что шаги по укреплению безопасности России "были сделаны своевременно и в достаточном объеме", добавив, что впервые за всю историю РФ не догоняет в гонке вооружений, "а имеет приоритет".

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", – сказал Путин.

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