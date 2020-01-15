Путин назвал следующего премьер-министра России
Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Заручившись согласием, он внес кандидатуру М.Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу", – сказано в сообщении.
Мишустин возглавлял российскую налоговую службу с 2010 года. До этого на государственной службе руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство РФ в полном составе уходит в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев.
-
Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.