США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Трамп приветствовал соглашение, назвав его "историческим", а также "исправлением ошибок прошлого". Кроме того, он сказал, что посетит Китай в "не слишком отдаленном будущем".
CNN сообщает, что согласно соглашению, Китай берет на себя обязательство увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции на 12,5 млрд долларов в 2020 году и на 19,5 млрд долларов в 2021 году.
В письме президент Китая Си Цзиньпин сказал Трампу, что соглашение является знаком того, что их две страны могут разрешить разногласия путем диалога.
Письмо, которое вице-премьер и главный переговорщик Китая Лю Хэ вслух зачитал во время подписания соглашения, вызвало оптимистический тон в отношении будущего отношений между Вашингтоном и Пекином.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пекин с 00:00 часов 1 июня по местному времени ввел дополнительные тарифы против американских импортных товаров на общую сумму около $ 60 млрд.
- Позже Вашингтон отложил введение новых пошлин на китайские товары до декабря. Также отдельные виды продукции были исключены из списка из соображений национальной безопасности.
- Китай с 1 сентября и 15 декабря вводит дополнительные пошлины в 10% и 5% на американские товары на $75 миллиардов.
- Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по завершению саммита G7 во Франции заявил, что США и Китай решили возобновить торговые переговоры относительно снижения пошлин.
- Позже Китай и США согласились на поэтапную отмену дополнительных пошлин. Процесс будет запущен после подписания соглашения лидерами стран.