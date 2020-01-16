Впервые женщина заняла высокий дипломатический пост в Ватикане
Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на должность в Государственном секретариате (министерстве иностранных дел) Ватикана. Об этом сообщил Vatican News.
66-летняя Франческа Ди Джованни будет одним из двух заместителей министра иностранных дел государства. Она будет отвечать за многосторонние отношения.
Ди Джованни – профессиональный юрист. Она работает в Ватикане уже 27 лет, специализировалась в таких сферах, как миграция и беженцы, статус женщин, интеллектуальная собственность и туризм.
Ватикан имеет дипломатические отношения со 180 государствами.
Сейчас женщины в Ватикане занимают только несколько важных должностей. Папа Франциск выступает за постепенное расширение роли женщин в Ватикане и обещает назначать больше женщин на высокие должности. Выступая с проповедью 1 января, он сказал: "Женщины являются дарителями и посредниками мира и должны быть полностью включены в процессы принятия решений. Когда женщины могут делиться своими дарами, мир оказывается более сплоченным, более мирным".
Как ранее сообщал Фокус:
- Папа Франциск, который оттолкнул и шлепнул по рукам женщину, извинился за свой поступок, объяснив, что потерял терпение.
- Папа Римский призвал правительства стран мира к противодействию изменениям климата, в частности, предложив отказаться от ископаемого топлива.
- После встречи с президентом РФ в июле этого года Папа Франциск назвал ситуацию на Донбассе гибридной войной.