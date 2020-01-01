Свои извинения Франциск произнес во время традиционной проповеди к верующим

Папа Римский Франциск, который оттолкнул и шлепнул по рукам женщину, извинился за свой поступок, объяснив, что потерял терпение, пишет ВВС.

"Терпение - это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", – заявил он.

Свои извинения Франциск произнес во время традиционной проповеди к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.

Понтифик во вторник, 31 декабря, общался с верующими на улице. Одна из женщин схватила Франциска за руку из-за заграждения, когда тот проходил мимо, в ответ он несколько раз шлепнул ее по рукам.

Кстати, в марте понтифик в итальянском городе Лорето также странно общался с верующими в местном храме. В СМИ распространилось видео, на котором он отдергивал руку, когда верующие пытались поцеловать его кольцо, чтобы выразить почтение. В Ватикане позднее пояснили, что "это всего лишь вопрос гигиены" и Папа Римский не хотел на встрече с верующими распространять микробы, передает РБК.

Как ранее сообщал Фокус:

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира к противодействию изменениям климата, в частности, предложив отказаться от ископаемого топлива.