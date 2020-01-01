Папа Римский на площади Святого Петра ударил схватившую его паломницу
2020-01-01 10:41:42
Охрана понтифика только наблюдала за всем происходящим
Вчера Папа Римский, проходя по площади святого Петра и поздравляя верующих, ударил по рукам схатившую его паломницу.
Об этом пишет The Daily Mail.
На видео видно, как женщина хватает за руку понтифика и тому приходится силой отталкивать паломницу. Охрана Папы Римского только наблюдала за всем происходящим.
Что паломница говорила Папе Франциску разобрать так и не удалось.
В своем недавнем Рождественском послании понтифик упомянул и Украину.
"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.
Также он призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, и африканских странах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира к противодействию изменениям климата, в частности, предложив отказаться от ископаемого топлива.
- После встречи с президентом РФ в июле этого года Папа Франциск назвал ситуацию на Донбассе гибридной войной.