Парнас о давлении на Зеленского: Трамп знал, что происходит

Накануне рассмотрения дела по импичменту Дональда Трампа в Сенате близкий к Рудольфу Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас заявил, что президент США был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", – сказал Парнас.

Он добавил, что слова Трампа о том, что он ничего не знал, является ложью, и что у него не было намерений по своей воле общаться с официальными лицами Украины.

"У меня не было никаких намерений и причин говорить с официальными лицами (Украины)", – сказал он.

Парнас также утверждает, что делал за Трампа и Джулиани "их работу".

"И это секрет, который они пытались держать в тайне", – сказал бизнесмен.

"Зачем людям из окружения Зеленского, или Авакову, или Порошенко было встречаться со мной? Кто я такой? Это им сказали со мной встретиться", – добавил он.

Ранее Лев Парнас предоставил конгрессменам записи телефонных звонков и копии документов, в которых изложены новые факты попыток Джулиани встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также его давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Как ранее сообщал Фокус:

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.