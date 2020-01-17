Гватемала разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой

Новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой и закрытии посольства Гватемалы в Каракасе.

Об этом сообщает Синьхуа.

Джамматтеи заявил об этом после встречи с генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро, на которой стороны обсуждали участия Гватемалы в "Группе Лимы", организации, созданной с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле в 2017 году, и Межамериканском договоре о взаимной помощи (Пакт Рио), который предусматривает взаимную оборону всех американских стран по принципу НАТО.

"Мы дали указания главе МИД, чтобы единственный человек, который остается в посольстве Венесуэлы, вернулся на родину, и мы окончательно прекращаем отношения с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мы закроем посольство", – сказал Джамматтеи.

Как ранее сообщал Фокус:

Массовые протесты начались в Венесуэле в ночь на 23 января 2019 года. Инициатором акций протеста стал Хуан Гуайдо, который назначил себя исполняющим обязанности главы государства.

Президент США Дональд Трамп первым признал легитимным Гуайдо.

В ответ на это Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и обвинил американцев в попытке устроить госпереворот.

Россия назвала Мадуро легитимным президентом и заявила о попытке "узурпации власти" со стороны оппозиции.

Украина не стала признавать Гуайдо временным президентом. В МИД заявили, что признают Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы и считают, что он способен организовать демократические выборы в стране.