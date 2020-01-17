"Газпром" просит ФРГ исключить "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы ЕС

В Еврокомиссии перенаправили "Газпром" к Германии по вопросу исключения "Северного потока-2" из-под действия Газовой директивы ЕС.

Об этом на брифинге заявил представитель ЕК по вопросам энергетики Тим Мак-Фи, пишет Укринформ.

При этом, в ЕК говорят, что россияне должны предоставить доказательства выполнения необходимых условия, чтобы можно было говорить об интересующем их вопросе.

"Это вопрос национальной власти, в данном случае – национального регулятора Германии. Они и должны оценивать доказательства и принимать решение по заявке", – говорят в Еврокомиссии.

15 января ЕП писала, что "Северный поток-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил.

Издание также пишет, что, по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года.

Россияне же утверждают, что инфраструктура трубопровода была завершена еще до мая 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.