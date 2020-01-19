В Германии открылась конференция по Ливии: К Меркель приехали Помпео и Путин

В воскресенье, 19 января, в Германии открылась конференция мировых лидеров по урегулированию конфликта в Ливии, сообщает DW.

Правительство ФРГ пригласило принять участие в ней представителей обеих сторон конфликта, главу Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара.

Международно-признанное правительство в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Генерал Халифа Хафтар является его соперником, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений.

На встречу прибыли мировые лидеры, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, а также представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая.

Там также присутствует государственный секретарь ООН Антониу Гутериш.

Во время встречи Путин одобрительно оценил действия Германии по организации конференции.

"Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию. Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, и нас с вами, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки", – сказал Путин.

Ранее президент России допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.

"Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства. Денег от российского государства эти люди не получают", – сказал он.

Сама Меркель, вместе с главой МИД Германии Хайко Маасом, провела отдельные встречи как с Хафтаром, так и с Сарраджем.

Как ранее сообщал Фокус:

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Южная часть Триполи, столицы Ливии, подверглась ударам с воздуха. В результате погиб 21 человек, еще 27 ранены.

В городе Бенгази (Ливия) находятся около 300 российских наемников из "ЧВК Вагнера" для помощи Ливийской национальной армии и ее командующему Халифе Хафтару.