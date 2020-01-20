Принц Гарри опечален своим решением отказаться от королевских обязанностей

Британский принц Гарри, выступая на благотворительном мероприятии в Лондоне, впервые прокомментировал совместное со своей супругой Меган Маркл решение о сложении королевских полномочий. Он заявил, что такое шаг дался ему нелегко, и он испытывает глубокую печаль из-за его последствий.

Об этом сообщает Sky News.

"Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным", − сказал принц Гарри.

"Как только мы с Меган поженились, мы были рады, мы были полны надежд, мы находились здесь, чтобы служить. По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом", − добавил внук королевы Елизаветы II.

Говоря о том, как принималось решение, принц Гарри отметил: " Решение, которое я принял для себя и своей жены, далось мне нелегко. Это были месяцы переговоров после стольких лет сложностей. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но в общем и целом, иного выхода на самом деле не было".

Обращаясь к своим сторонникам, принц Гарри отметил: "Я хочу ясно дать понять, что мы не уходим, и тем более, мы не покидаем вас. Я принял это, твердо зная, что меня ничего не изменит, также, как не изменятся и мои принципы".

Он добавил, что надеется, что "его поймут, почему он пришел к решению сделать шаг вперед к более спокойному образу жизни".

"Я был рожден, чтобы служить своей стране и Королеве", – сказал он.

"Я всегда глубоко уважал свою бабушку, моего Верховного главнокомандующего, и я буду благодарен ей до конца своей жизни за ту поддержку, которая она оказала мне и Меган за последние несколько месяцев", – сказал принц Гарри.

"Мы делаем громадный шаг вперед, спасибо, что вы придали мне смелости сделать его", – подытожил принц, обращаясь к аудитории.

В течение ближайшего времени принц Гарри должен будет отказаться от привилегий и почетных военных званий, включая звание капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед − герцог Эдинбургский Филип.

Причины решения герцога и герцогини до сих пор не ясны до конца. Многие обозреватели предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл хотят получить возможность заключить выгодные для себя коммерческие контракты. Другие связывают этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания СМИ.

Как ранее сообщал Фокус:

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

После этого королева встретилась с представителями четырех королевских дворов – Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских – и поручила им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней.

Британская королева Елизавета II согласовала "переходный период", во время которого герцог и герцогиня Сасекский постепенно отойдут от роли членов королевской семьи.