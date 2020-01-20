Китайцы перед забоем "прокатили" свинью на банджи-джампинге. В соцсетях – буря негодования

В Китае, в городе Чунцин, на днях открылся новый аттракцион – банджи-джампинг. Местные маркетологи решили, что для привлечения внимания к этому событию стоит сперва "прокатить" на "банджи" свинью.

Об этом пишет BBC News.

Суть аттракциона заключается в прыжке с высокой точки. При этом, на человека надевают специальные эластичные тросы.

Высота китайской башни для банджи-джампинг составляет 68 метров. Как видно на ролике ниже, на свинью тоже надели тросы и просто сбросили ее вниз.

Местные СМИ пишут, что после такого аттракциона свинью отправили на скотобойню.

Происшествие вызвало бурю негодования в соцсетях и медиа, ведь в последнее время в Китае набирает обороты движение за права животных.

В связи с криткой, руководство тематического парка, в котором и происходило все действо, выступило с заявлением, в котором извинилось за произошедшее и заявило, что еще поработает над своим "маркетингом".

"Мы улучшим наш маркетинг и будем предоставлять туристам более качественные услуги", – говорится в заявлении.

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