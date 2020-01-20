ООН запретила депортировать климатических беженцев

Комитет ООН по правам человека заявил, что мировым правительствам будет запрещено депортировать климатических беженцев. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно новому руководству, страны не могут высылать беженцев домой, где их жизни может угрожать климатический кризис. По мнению экспертов, такое решение является первым в своем роде и представляет из себя "переломный момент" в юридической практике. Вместе с этим, "открывается дверь" для будущих просьб об убежище, связанных с глобальным потеплением.

По предварительным данным, в следующем десятилетии глобальное потепление приведет к перемещению десятков миллионов людей.

Соответствующее решение Комитета ООН было принято на фоне судебного разбирательства жителя тихоокеанской страны Кирибати, которая считается одной из самых подверженных угрозе повышения уровня моря. Еще в 2013 году Иоанн Тейтиота подал ходатайство с просьбой об убежище в Новой Зеландии, утверждая, что его жизни грозит опасность.

По словам Тейтиота, население острова Южный Тарава увеличилось с 1 641 в 1947 году до 50 000 человек в 2010 году из-за повышения уровня моря, так как другие острова стали непригодными для жизни. На густонаселенном острове начался рост преступности и социальной напряженности.

Также климатический беженец рассказал о нехватке пресной воды и трудностях в выращивании сельскохозяйственных культур из-за засоленности грунтовых вод. Такая ситуация, по словам Тейтиота, вызывает серьезные проблемы со здоровьем у его семьи. Тейтиота заявил, что согласно прогнозам, Кирибати станет необитаемым через 10–15 лет, поэтому он вынужден просить убежища.

Новозеландские суды отклонили иск Тейтиоты. В этом случае Комитет ООН по правам человека поддержал решение Новой Зеландии аргументируя это тем, что хотя "повышение уровня моря может сделать Кирибати необитаемым за 10-15 лет, но этот срок дает достаточно времени, чтобы местные власти могли повлиять на ситуацию. Республика Кирибати, при содействии международного сообщества, должна принять меры для защиты или переселения жителей, в случае необходимости".

Но несмотря на это, комитет разъяснил роль и обязанности стран, принимающих климатических беженцев, а также напомнил об ответственности, в случае депортации людей в государства, где их жизням грозит опасность из-за изменения климата.

"Это плохие новости лично для Иоанна и его семьи. Аргументы о том, что его жизни грозит опасность были сочтены недостаточно убедительными. Но затем было сделано несколько очень веских заявлений, разъясняющих роли и обязанности государств. Международная ответственность будет грозить тем правительствам, которые будут отправлять обратно климатических беженцев", – заявила исследователь Pacific из Amnesty International Кейт Шютце.

Решение Комитета ООН формально не является обязательным для стран, но указывает на юридические обязательства, которые страны несут в соответствии с международным правом.

"Комитет признал вероятность того, что в будущем правительствам будет запрещено отказывать в убежище климатическим беженцам, в соответствии с международным правом", – заявила директор Калдорского центра международного права беженцев в Университете Нового Южного Уэльса профессор Джейн МакАдам.

По словам Шютце, в новозеландской судебной системе была примерно дюжина дел, аналогичных Тейтиота. Жители островных государств Тувалу и Кирибати утверждали, что последствия климатического кризиса повлияли на их право на жизнь.

"Тихоокеанские острова будут канарейкой в угольных шахтах в ситуации с климатическими беженцами", – подытожила Шютце.

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