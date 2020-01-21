Палата лордов проголосовала за поправки в соглашение по Brexit

Верхняя палата британского парламента (Палата лордов) проголосовала за внесение поправок в законопроект по Brexit, представленный британским правительством. Это стало первым поражением правительства Бориса Джонсона после проведения выборов в вопросе выхода Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает BBC.

"Правительство проиграло три голоса в Палате лордов во время голосования по законодательству о Brexit – это первое его поражение после выборов", – говорится в сообщении.

Депутаты внесли в законопроект несколько поправок. В частности, парламентарии поддержали поправку, согласно которой гражданам ЕС предоставляется физический документ как доказательство того, что они имеют право жить и работать в Великобритании после ее выхода из Евросоюза.

Также Палата лордов проголосовала за лишение министров права решать, какие решения суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены местными судами и трибуналами.

Законопроект теперь будет возвращен в Палату общин, где партия премьер-министра Бориса Джонсона имеет большинство. Это может позволить им отменить правки верхней палаты.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января.